У Харкові відкриють Почесне Консульство Чехії
20:54, 18 грудня 2008Харьків
0 0
Установа запрацює на початку 2009-го
Харків. 18 грудня. УНІАН. У Харкові може бути відкрито Почесне Консульство Чехії.
Про це повідомляє сайт міськради з посиланням на заступника директора Департаменту міжнародного співробітництва Володимир Кучерявий.
За його інформацією, департамент всіляко сприяв нещодавно відкритим у Харкові Почесним Консульствам Австрії та Словенії. Вся необхідна для початку роботи Чеського консульства документація зараз знаходиться на розгляд в МЗС. Можливо, вже наступного року в Харкові запрацює дипломатична місія ще однієї європейської держави.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter