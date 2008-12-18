У Харкові відкриють Почесне Консульство Чехії

Харків. 18 грудня. УНІАН. У Харкові може бути відкрито Почесне Консульство Чехії.

Про це повідомляє сайт міськради з посиланням на заступника директора Департаменту міжнародного співробітництва Володимир Кучерявий.

За його інформацією, департамент всіляко сприяв нещодавно відкритим у Харкові Почесним Консульствам Австрії та Словенії. Вся необхідна для початку роботи Чеського консульства документація зараз знаходиться на розгляд в МЗС. Можливо, вже наступного року в Харкові запрацює дипломатична місія ще однієї європейської держави.