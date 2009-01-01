Газові системи Харківської області працюють у штатному режимі

Харків. 1 січня. УНІАН. Газові системи, а також всі газорозподільні станції, розташовані на території Харківської області працюють у штатному режимі. Про це виданню «Главное» повідомив 1 січня начальник Головного управління паливно-енергетичного комплексу облдержадміністрації Василь БЕЗ’ЯЗИЧНИЙ.

«Тиск у мережах сьогодні такий, як і був учора, 31 грудня. Ми працюємо в штатному режимі», - сказав В. БЕЗ’ЯЗИЧНИЙ.

Як повідомлялося, 1 січня вночі Президент України Віктор ЮЩЕНКО і Прем`єр Юлія ТИМОШЕНКО зробили спільну заяву, в якій ще раз підтвердили, що «громадяни України будуть надалі забезпечені природним газом в необхідних для власного споживання об`ємах».

Нагадаємо, 1 січня «Газпром» повністю припинив постачання газу на територію України.