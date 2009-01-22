Металіст «кататиме» на новому Мерседесі

Харків. 22 січня. УНІАН. Футболісти харківського Металіста відтепер їздитимуть на новому комфортному автобусі.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі клубу, новий автобус, 5-зірковий за своїм рівнем комфортності, придбав для Металіста його президент Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

Колірна гама автобуса витримана в тонах футбольного клубу – жовто-синіх. Солідною є не лише марка автобуса – «Mersedes-Benz» Travego, але і його «начинка».

Люксусове сидіння, кондиціонування та освітлення, кухня з мікрохвильовою піччю, кавоваркою і холодильником, плазмові екрани та DVD-плеєр – все це дозволить футболістам і тренерському складу долати тривалі переїзди значно легше і комфортніше, вважає прес-служба.

Зручно буде не лише футболістам, а й клубному водієві – Олександру КОСТЕНКУ. Автобус просто напханий різною та найостаннішою електронікою, яка дозволить зробити поїздку максимально безпечною і комфортною.

За словами генерального директора ВАТ ФК «Металіст» Сергія ВОЛИКА, завдяки Олександру ЯРОСЛАВСЬКОМУ розширено клубний автопарк: придбано «новий клубний автобус, який дозволить футболістам комфортніше пересуватися країною». Гендиректор назвав цей автобус «одним з кращих на ринку автомобілебудування».

Довідка. «Меrsedes-Benz» Travego 15 CHD: об`єм двигуна – 11,967 m3, вантажопідйомність – 4 т 50 кг, вага – 18 тонн, гранично допустима швидкість – 125 км/год, висота – 3,71 м, довжина – 12,14 м, ширина – 2,55 м, кількість місць – 40.