Долар на міжбанку впав

Харків. 29 січня. УНІАН. Сьогодні на міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися падінням котирувань – 7,80/7,88 грн., ціни на російську валюту знизилися – 0,2205/0,2260 грн., котирування щодо євро-гривні пішли вгору – 10,1805/10,3150 грн.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», на міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали до 1,3070/1,3072 дол. США (у середу – 1,3285/1,3287).

У середу Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією щодо валютної пари долар-гривня – 7,70/7,80 грн.