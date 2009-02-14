Аварія в Чугуєві: центр міста сидить без води

Харків. 14 лютого. УНІАН. В Чугуєві внаслідок пошкодження колектора половина міста залишилася без води.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні з питань надзвичайних ситуацій Харківської облдержадміністрації, у п`ятницю в Чугуєві в результаті підмивання ґрунту утворилася воронка розміром 4 х 4 м, у яку провалився і був пошкоджений каналізаційний колектор.

У зв’язку з аварією було перекрито каналізаційну систему і подачу холодної води – весь центр міста, а це близько 120 будинків, залишилися без відповідних послуг.

На місці аварії тривають ремонтні роботи. За попередніми оцінками, сказав представник управління, для усунення наслідків аварії необхідно близько 4 млн. грн.