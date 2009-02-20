Добкін виступить на зборах АМУ

Харків. 20 лютого. УНІАН. Харківський міський голова сьогодні бере участь у загальних звітно-виборних зборах Асоціації міст України, які проходять у Києві.

Як повідомляє сайт Харківської міськради, серед проблемних питань, які М.ДОБКІН планує озвучити в Києві, - постанови Кабінету міністрів України від «Про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів» та «Про затвердження Порядку розміщення в 2009 році тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладених депозитних рахунках банків».

Керівників органів місцевого самоврядування Харківщини також хвилюють недоробки Земельного законодавства в частині земельних аукціонів, роботи Кадастрового центру та інші, повідомляє сайт ХМР.

Мер Харкова також запропонує внести зміни до статуту Асоціації, що торкаються введення посад 3 співголів Правління, які представлятимуть різні політичні сили та регіони України.