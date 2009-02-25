Тимошенко вимагає негайно перевести ХАЗу 40 млн. грн.

Харків. 25 лютого. УНІАН. Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО на сьогоднішньому засіданні Кабінету Міністрів України була вкрай обурена тим, що 40 млн. грн. для погашення заборгованості із заробітної плати працівникам Харківського авіазаводу досі не перераховано на підприємство.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр дізналася, запитавши міністра промислової політики Володимира НОВИЦЬКОГО про те, чи виконано відповідну постанову, прийняту на минулих засіданнях уряду.

Міністр повідомив, що гроші ще не перераховано, тому що постанова перебуває у стадії оформлення.

«Ми два місяці тому ухвалили рішення – 40 млн. спрямувати на погашення зарплати людям. Я хочу запитати, які кайдани у вас на ногах для того, щоб 40 млн. наступного дня після ухвалення рішення не перевести Харківському авіазаводу? Я хочу запитати: я що, 24 години на добу повинна няньчити міністрів, я що, нянькою повинна бути?!… І чому я на засіданні уряду через 2 місяці після того, як ухвалено рішення, повинна дізнаватися, що ваша загальна некомпетентність призвела до того, що 40 мільйонів людям не виплачено?”, - заявила прем`єр. ”Скажіть, будь ласка, ви, всі міністри, які мають до цього відношення, ви свою зарплату отримуєте день у день, вона у вас хоч раз була прострочена, чому ви так до людей ставитеся? А не поставила б я зараз питання, ось просто подумала б, що все нормально?…», - звернулася Ю.ТИМОШЕНКО до В.НОВИЦЬКОГО.

У відповідь він сказав, що рішення було ухвалено лише три тижні тому.

Прем`єр заявила, що три тижні - це теж доволі великий термін.

Вона доручила перерахувати кошти на підприємство сьогодні ж і зажадала звіт про виконання цього доручення від держказначейства до кінця дня.

«Ви знаєте, я просто, можливо, наказом спеціальним винесу якусь постанову, щоб міністрів просто позбавити зарплати, які так ставляться до своїх повноважень. І вашу зарплату ось туди - на авіабудівний завод - відправити… Сьогодні, щойно закінчиться засідання уряду, щоб ці 40 млн. було туди спрямовано… Я шкодую, чесно кажучи, що зараз немає тут працівників Харківського авіабудівного заводу, щоб вони трошки до вас приклалися до всіх… Ви – міністри, і зобов`язані самі вирішувати питання, а не тоді, коли вас смикає за вуса прем`єр-міністр», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, критикуючи В.НОВИЦЬКОГО за те, що узгодження документа й отримання віз від інших міністерств було затягнено.

Як повідомляв УНІАН, 4 лютого Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про збільшення статутного фонду Харківського авіабудівного заводу на 40 млн. грн. Кошти виділено із Стабілізаційного фонду. “40 млн. грн. надійдуть після того, як усі процедури на підприємстві буде проведено. Це дасть змогу зняти певну соціальну напругу, погасити борги із зарплати, вирішити питання щодо розмитнення устаткування”, - сказав В.НОВИЦЬКИЙ.