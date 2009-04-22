У Харкові легалізують вуличні гонки

Харків. 22 квітня. УНІАН. В Харківській області найближчим часом збираються легалізувати вуличні перегони («Street Racing»).

Про це повідомив заступник начальника управління ДАІ в Харківській області Олександр АЗАЦЬКИЙ.

За його словами, ДАІ вже майже досягла домовленості про співпрацю з організаторами вуличних гонок. Найближчим часом планується визначити спеціальні місця, де проходитимуть гонки. Також передбачається, що співробітники МВС, ДАІ, МНС і лікарі забезпечуватимуть правопорядок і безпеку проведення змагань.

О.АЗАЦЬКИЙ відзначив також, що в інших містах України вже давно проводяться офіційні гонки на спеціально відведеній території.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня 2008 р. на автомагістралі Харків-Сімферополь на закритій ділянці Коротич - Водяне водій автомобіля, що брав участь у вуличних гонках, не впорався з керуванням і врізався в натовп глядачів, внаслідок чого дві люди загинули, ще 8 були травмовані. Наступного дня водій автомобіля «ВАЗ-21063» (чоловік 1984 р.н.) з’явився в міліцію, де заявив, що керував машиною за дорученням і знаходився в нетверезому стані.