Сьогодні Ющенко проведе прес-конференцію у прямому ефірі

Харків. 22 квітня. УНІАН. Сьогодні о 19.00 у столичному Українському домі розпочнеться прес-конференція Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як повідомляє прес-служба глави держави, формат прес-конференції передбачає відповіді Президента на запитання акредитованих мас-медіа безпосередньо в Українському домі, а також відповіді на запитання представників регіональних ЗМІ під час прямих телемостів зі Львовом, Одесою та Запоріжжям.

У прямому ефірі прес-конференцію транслюватимуть Перший національний канал, «5-й канал», «24-й канал», Національна радіокомпанія та Всесвітня служба «УТР». Також захід транслюватиметься у прямому ефірі обласних державних телерадіокомпаній.