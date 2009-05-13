З водосховища на Куп’янщині несанкціоновано скинуто понад 1 млн. кубометрів води

Харків. 13 травня. УНІАН. Харківською міжрайонною природоохоронною прокуратурою порушено кримінальну справу за фактом умисного пошкодження водосховища на території Куп’янського району, що заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі прокуратури Харківської області, встановлено, що в березні 2009 року невстановлені особи, в порушення вимог статей 42,44, 48, 49 та 95 Водного кодексу України, здійснили незаконний скид 1 млн. 152 тис. кубометрів води з цього водосховища.

За даними прес-служби, внаслідок цього інтересам держави в особі обласного виробничого управління меліорації та водного господарства заподіяні збитки в розмірі понад 2,2 млн. грн.

У справі триває досудове слідство.