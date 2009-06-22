Завтра у Харкові говоритимуть про майбутнє України

Харків. 22 червня. УНІАН. 23-24 червня у Харкові планується провести четвертий Міжнародний форум «Євроатлантичне майбутнє України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу речник МЗС України Василь КИРИЛИЧ.

За його словами, форум збере провідних міжнародних експертів, які розглянуть стан справ у відносинах України з Євросоюзом та НАТО.

24 червня відбудуться політичні дебати на тему «Євроатлантичне майбутнє України».