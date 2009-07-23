Харківська студентка стала жертвою полтавського розбійника

Телефон або життя? На 19-річну харківську студентку напав молодий парубок. Це трапилося в Полтаві. Дівчина гостила у тітки. Того вечора поверталася додому.

Полтавські міліціонери описують картину злочину. Молодий чоловік знайшов жертву в безлюдному місці. Він попросив мобільний телефон – нібито подзвонити. Дівчина відмовила, але парубок не відстав і почав виривати з рук сумку. Дівчина віддала її і просила відпустити, але молода людина напала на неї з ножем – медики потім налічили більше 10-ти ножових поранень на тілі жертви – згодом злочинець кинув поранену і втік.

У дівчини вистачило сил доповзти до магазина своєї тітки, який був неподалік. Звідти вже викликали міліцію і швидку.

Слідчий Дмитро Сема прибув за викликом одним з перших. Медиків все не було: виявилось, що переїзд (все відбувалося недалеко від залізничної лінії) закритий і карета швидкої допомоги не могла приїхати на місце події. Тоді міліціонер сам, на своїй службовій машині, відвіз дівчину до лікарні.

Дівчину удалося врятувати, незважаючи на важкі порожнинні поранення. Коли вона прийшла в свідомість, змогла описати злочинця. Його удалося затримати через тиждень. Начальник Ленінського райвідділу міліції Полтави Володимир Москаленко розповідає, що через декілька днів після трагедії в міліцію звернулася жінка із заявою про зникнення сина. За описом, він був дуже схожий на злочинця. Пізніше з’ясувалося, що з будинку парубка пропали два кухонні ножі, а в його кімнаті правоохоронці знайшли скривавлену футболку. Парубка знайшли в селі під Полтавою. Його звинувачують у розбійному нападі і нанесенні тяжких тілесних ушкоджень (ст. 187), покарання за статтею – до 15-ти років в’язниці.

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