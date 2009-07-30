Азербаджанці отримали дипломи «Національної еліти України»

Харків. 30 липня. УНІАН. Представники азербайджанської діаспори нагороджені дипломами «Національна еліта України».

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Представництва Всесвітнього Конгресу азербайджанців в Україні (ПВКАУ).

За участь у програмі «Україна в третьому тисячолітті. Традиції, інновації, інвестиції» дипломами «Національної еліти України» нагороджені: голова ПВКАУ, головний редактор всеукраїнської газети «Вікно у світ», посол світу (UPF) Октай РУСТАМОВ, а також заступник голови ПВКАУ, академік (МКА), генерал-полковник, член союзу журналістів Міршахін ІСМАІЛОВ.

Довідка. Представництво Всесвітнього Конгресу азербайджанців в Україні офіційно зареєстроване Міністерством юстиції України і є першою міжнародною громадською організацією азербайджанської діаспори на території колишнього СНД. ПВКАУбере активну участь у відродженні національної гідності, традицій та історії України:27 березня 2009 року ПВКАУ звернулося до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з ініціативою про введення українського національного костюму для членів почесної варти під час проведення урочистих заходів міжнародного і державного рівнів.ПВКАУ 26 травня 2009 року звернулося до Президента України з ініціативою про спорудження пам’ятника Михайлу Грушевському, засновнику Української Народної Республіки (1918 року), який буде споруджено коштом Представництва Всесвітнього Конгресу азербайджанців в Україні.