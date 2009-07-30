Лозинського шукає Інтерпол

Колишнього народного депутата Віктора Лозинського оголошено в міжнародний розшук, заявив міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко сьогодні на прес-конференції в Києві.

За його словами, міжнародний розшук Лозинського розпочався в усіх країнах, з якими співпрацює Українське бюро Інтерполу, тільки-но на нього була виставлена так звана «червона картка».

Крім того, зазначив Луценко, керівник Українського бюро Інтерполу особисто зателефонував багатьом своїм колегам у ті країни, де, ймовірно, в першу чергу, може перебувати колишній народний депутат.

Нагадаємо, колишнього депутата Віктора Лозинського розшукують у рамках справи про вбивство жителя Кіровоградської області Валерія Олійника.

16 червня в Голованівському районі Кіровоградської області стався інцидент за участю народного депутата (БЮТ) Віктора Лозинського прокурора Голованівського району Євгена Горбенка, начальника райвідділу міліції Михайла Ковальського та громадянина Валерія Олійника, в результаті якого останній загинув.

Генеральна прокуратура затримала колишнього прокурора Голованівського району Кіровоградської області та колишнього начальника Голованівського райвідділу міліції за підозрою в спричиненні тілесних ушкоджень Олійнику.

Пізніше суд дозволив заарештувати Лозинського.

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