У Харкові візьмуть під контроль кожну тварину

Домашніх тварин реєструватиме комунальне підприємство «Центр поводження з тваринами», створене на червневій сесії Харківської міської ради.

Реєструвати необхідно собак і кішок від двох місяців, а за відсутності реєстрації господарів штрафуватимуть, заявила в.о. директора КП «Центр поводження з тваринами» Юлія Шаповалова.

Власники тварин отримають реєстраційні свідоцтва, жетони (номерні знаки) та брошури з правилами утримання домашніх тварин.

Вартість реєстрації ще обговорюється, але попередньо оцінюється в 34 грн. за кішку і 50 грн. за собаку. Це буде одноразова плата, якщо тварина не змінює адресу. При перепродажі необхідна буде перереєстрація. Жетони будуть обов’язкові, за їх відсутність на домашньому вихованцеві комунальне підприємство теж має намір штрафувати власників.

Фінансове покарання передбачене і за відмову від реєстрації – штраф 51 грн.

За словами Юлії Шаповалової, процес реєстрації тварин почнеться приблизно через місяць.

Тим часом міська влада вирішила не тільки повести перепис чотириногих, але й провести ревізію місць вигулу тварин.

Їх у місті всього близько сотні. У найближчі два місяці всі вони будуть помічені інформаційними знаками, повідомила журналістам начальник відділу екології Департаменту житлового господарства Вікторія Багатир.

«Складені попередні списки по всіх районах. Місця для вигулу – це не майданчики, а неогороджена територія, де не створюються, скажімо, умови для тренування тварин, але тварина зможе справити там свої потреби. Це місце, розташоване не ближче за 40 метрів від житлових будинків і дитячих гральних майданчиків, буде позначено інформаційним знаком», - сказала вона.

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