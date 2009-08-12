На стадіон «Металіст» витратять на 157,296 млн. грн. більше

Уряд України збільшив кошторис на реконструкцію стадіону «Металіст» з 442,157 млн. грн. до 599,453 млн. грн.

Відповідні розпорядження Кабінет Міністрів опубліковані на сайті уряду.

Згідно з документом, на стадіоні зможуть розташуватися більше чоловік: 41 тис. 339 (було – 40 тис. 784 чіл.). Площа футбольного поля буде трохи більшою – 7,84 тис. кв. м, бігових доріжок – майже удвічі 7,337 тис. кв. м. (було 4,296 тис. кв. м).

Згідно з документом, на рік продовжений і термін будівництва.

Влада міста запевняє, що стадіон буде зданий до кінця осені цього року.

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