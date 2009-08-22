У Харкові обговорюють підготовку до Євро

Харків. 22 серпня. УНІАН. Сьогодні у Харкові представники приймаючих міст України і Польщі обговорюють хід підготовки до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники наради, яка проходить у Харківському міськвиконкомі, висловилися за необхідність обміну досвідом, координації спільних дій, а також обговорення проблем, що виникають у ході реалізації проектів.

Виступаючи на нараді, заступник міністра Кабінету міністрів України, директор Координаційного бюро з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу Секретаріату Кабінету міністрів України Ілля ШЕВЛЯК зазначив, що такого роду зустрічі дають підстави підтвердити тезу про те, що «є 2 країни, але одна команда».

За словами І.ШЕВЛЯКА, позаду залишилися плани і координування процесу підготовки, а зараз «стоїть кропітка будівельна робота», розв’язання реальних проблем, які сьогодні виникають в ході реалізації проектів. «Двигуном цієї справи стають люди», і «надзвичайно важливим» на сьогодні «є підтримка один одного», - зазначив він.

При цьому він звернувся до представників польських ЗМІ з проханням про необхідність об’єктивного висвітлення підготовки України до Євро-2012, запросивши їх оглянути всі об’єкти в Харкові, закликав, зокрема, «активізувати візити», які дадуть змогу наочно пересвідчитися в тому, «що відбувається в містах».

І.ШЕВЛЯК позитивно висловився про перебіг підготовки до ігор чемпіонату в містах України, поставивши за приклад Харків, який, за його словами, «показує чудову динаміку підготовки всіх об’єктів до Євро».