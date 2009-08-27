Нацбанк опустив гривню до рекордного рівня

Харків. 27 серпня. УНІАН. Національний банк України продовжив політику наближення офіційного обмінного курсу до ринкового, встановивши офіційний курс на четвер, 27 серпня, на рівні 7,9890 грн/дол., що є найнижчим офіційним курсом гривні за всю історію.

На сьогоднішній ранок середній курс продажу готівкового долара в обмінниках становить 8,50 гривень, середній курс купівлі долара виріс до 8,46 гривень за долар. У порівнянні з курсом на 26 серпня курс долара в Україні не змінився.

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