Мирон Маркевич: вся боротьба попереду

Харків. 27 серпня. УНІАН. Напередодні другого матчу плей-офф кваліфікаційного раунду Ліги Європи між харківським Металістом та австрійським Штурмом відбулася прес-конференція наставника харків’ян Мирона Маркевича.

Як я й сказав на прес-конференції після матчу в Граці, вся боротьба ще попереду. У нас є результативна нічия, але це не так важливо.

- Питання австрійського журналіста. Команда вдома грає відчутно сильніше?

- Звичайно, вдома і стіни допомагають. Сподіваюся, що нам це допоможе.

- У зв`язку з перенесенням матчу з Шахтарем буде важкий період. Як збираєтеся підтримувати тонус?

- Зараз у нас дві гри - зі Штурмом і запорізьким Металургом. Потім буде пауза. Все залежить від завтрашньої гри. Пройдемо далі - буде напружений графік. Ні - буде нормальний графік. Перенесли гру - нічого не поробиш.

- Перебір карток у Едмара, дискваліфікація у Валяєва. Хто вийде в допомогу Шелаєву?

- Слюсар готовий до гри, Буркхардт, Єременко. Сьогодні ще є заняття - подивимося, як будемо компонувати середину поля. Є проблеми, але я впевнений, що той, хто вийде, завтра гри не зіпсує.

- Питання Сергію Валяєву. Який настрій у команді? Прийшли новачки: як вони влилися до складу?

- Нормальний, робочий настрій. Хочеться випробувати емоції, які були, коли ми грали в Кубку УЄФА. Налаштовуємося на хорошу гру, самовіддачу, хочемо порадувати вболівальників, сподіваюся, їх прийде якомого більше.

Прес-служба ФК «Металіст»