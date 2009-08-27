На Схід України повернулося літа

Харків. 27 серпня. УНІАН. Завтра на півдні та сході України утримається суха погода, на решті території місцями невеликий дощ, гроза.

Вітер південний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, у східній частині 6-11°; вдень 27-32°, у північних областях 23-28°, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

У Київській області у п’ятницю вночі та вранці місцями очікується невеликий дощ, гроза. Вітер південний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°. У Києві температура вночі 15-17°, вдень 25-27°.