Ахметов виступає за об’єднання чемпіонатів Росії та України з футболу

01:07, 31 серпня 2009
Харьків
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Щоб не були порожніми трибуни

Харків. 31 серпня. УНІАН. Власник донецького «Шахтаря» Ринат Ахметов заявив на відкритті нового стадіону свого клубу, що хоче бачити на кожному матчі повністю заповнені 50-тисячні трибуни. А це за його словами стане реально при об`єднанні чемпіонатів Росії і України.

-  Що стосується об`єднання наших чемпіонатів,  це цілком можливо, - наводить слова  Ахметова «Комсомольская правда».

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