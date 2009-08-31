Ахметов виступає за об’єднання чемпіонатів Росії та України з футболу
01:07, 31 серпня 2009Харьків
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Щоб не були порожніми трибуни
Харків. 31 серпня. УНІАН. Власник донецького «Шахтаря» Ринат Ахметов заявив на відкритті нового стадіону свого клубу, що хоче бачити на кожному матчі повністю заповнені 50-тисячні трибуни. А це за його словами стане реально при об`єднанні чемпіонатів Росії і України.
- Що стосується об`єднання наших чемпіонатів, це цілком можливо, - наводить слова Ахметова «Комсомольская правда».
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