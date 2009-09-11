Фельдман каже, що заяви про невиплату зарплати депутатам – популізм

Харків. 11 вересня. УНІАН. Депутатам виділили кошти для роботи в комітетах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Харкові повідомив радник прем’єр-міністра України, народний депутат України від фракції Блоку Юлії ТИМОШЕНКО Олександр ФЕЛЬДМАН.

«Ми позавчора отримали гроші для роботи в комітетах. Сума, отримана для роботи в комітетах, цілком може покрити депутатам прожитковий мінімум», - сказав О.ФЕЛЬДМАН.

О.ФЕЛЬДМАН скептично поставився до заяв керівництва Верховної ради України про утримання з народних депутатів їхньої заробітної платні, назвавши це «черговим популізмом».

Народний депутат критично зауважив, що «коли одна людина говорить про невиплату заробітної платні і одразу ж підписує документ про виплати», то це не що інше, як піар.