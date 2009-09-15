В середу урочисто відновлять будівництво Харківського метро

Харків. 15 вересня. УНІАН. У середу, 16 вересня, о 12-й годині на будмайданчику станції метро «Олексіївська» відбудеться виїзне засідання штабу з відновленню будівництва Харківського метрополітену.

Це засідання, повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківського метрополітену, пройде за участю представників ДП «Харківський метрополітен», ВАТ «Будівельно-монтажне управління «Тунель буд», АК «Харьківобленерго» та інших підприємств міста. Даний захід, зазначається у повідомленні, «послужить могутнім поштовхом в консолідації зусиль міста Харкова по будівництву метрополітену».

Як повідомляв УНІАН, напередодні до Харкова з дербюджету надійшли цільові 75 млн. грн. на продовження будівництва Харківського метро.

За словами ДП «Харківський метрополітен» Сергій МУСЄЄВА, виділених грошей не вистачить на добудову станції метро «Олексіївська» і введення її в експлуатацію, бо на ці цілі згідно з кошторисом необхідно ще 160 млн. грн. Водночас він заявив 14 вересня журналістам, що станцію метро «Олексіївська», будівництво якої завдяки коштам продовжиться, можуть здати в експлуатацію до середини 2010 року.