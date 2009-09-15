На Харківщині озимини засіяно на 108 тис. га

Харків. 14 вересня. УНІАН. У Харківській області на сьогоднішній день озимі культури посіяні на 108,1 тис. га, що становить 24% від запланованої площі.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Віктора ЗВЄРЄВА.

За його словами, озима пшениця посіяна на площі 103,8 тис. га.

До сівби озимини приступили у всіх районах області. Кращі темпи демонструють господарства Куп’янського (52% площ, що засівають), Золочівського та Шевченківського (по 50%) районів області.