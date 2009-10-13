Сьогодні Північна Салтівка без води

Харків. 13 жовтня. УНІАН. На Північній Салтівці сьогодні припинено подачу води, повідомляє Kharkiv EURO.

За інформацією КП «Вода», водопостачання буде відсутнє у зв’язку з проведенням робіт з ліквідації пошкодження на водогоні діаметром 400 мм на вул. Метробудівників,40.

Подачу води буде припинено з 10.00 до 20.00 13 жовтня до частини будинків у мікрорайонах Північна Салтівка-4 та Північна Салтівка-5 на вулицях: Н.Ужвій, 96-112 (парні), Гвардійців Широнінців, 84-108 (парн.), Дружби народів, 253-277 (непарн.) та Метробудівників,25-43 (непарн.), 32-42 (парн.).

Телефон для довідок: 712- 08- 40.