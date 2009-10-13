Курси валют у комерційних банках Харкова

Долар купують по 8,26 - 8,32 грн.

Харків. 13 жовтня. УНІАН. На 13 жовтня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 8,26 грн. (продаж - 8,43 грн.), євро - 12,2 грн. (12,44 грн.), Базис - 8,3 (8,36), 12,24 (12,38), Реал-банк - 8,32 (8,37), 12,25 (12,4) відповідно, повідомляє Kharkiv EURO. Національний банк України на 13 жовтня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 801.0000 (на 12 жовтня – 801.0000) 100 EUR – 1182.6765 (на 12 жовтня – 1181.4750) 10 RUR – 2.7066 (на 12 жовтня – 2.7053).

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