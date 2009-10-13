Курси валют у комерційних банках Харкова
12:18, 13 жовтня 2009Харьків
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Долар купують по 8,26 - 8,32 грн.
Харків. 13 жовтня. УНІАН. На 13 жовтня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 8,26 грн. (продаж - 8,43 грн.), євро - 12,2 грн. (12,44 грн.), Базис - 8,3 (8,36), 12,24 (12,38), Реал-банк - 8,32 (8,37), 12,25 (12,4) відповідно, повідомляє Kharkiv EURO.
Національний банк України на 13 жовтня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD – 801.0000 (на 12 жовтня – 801.0000)
100 EUR – 1182.6765 (на 12 жовтня – 1181.4750)
10 RUR – 2.7066 (на 12 жовтня – 2.7053).
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