Подача тепла в житлові будинки Харкова призупинена
18:57, 13 жовтня 2009Харьків
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Будемо чекати морозів
Харків. 13 жовтня. УНІАН. Подача тепла в житлові будинки Харкова призупинена.
Про це повідомляє сайт Харківської міськради з посиланням на головного інженера КП «Харківські теплої мережі» Євгена ЗІНЧЕНКА.
За його даними, станом на 15.30 13 жовтня внутрішньобудинкові мережі опалювання включені в 111 лікувальних установах (70%), 155 дитячих дошкільних установах (86%), 211 школах (83%) і 4 об`єктах культури (4%) міста.
Подача тепла в житлові будинки міста призупинена у зв`язку зі зміною температурного режиму, поінформував Є.ЗІНЧЕНКО.
Як повідомляв УНІАН, представники влади напередодні заявили, що опалювальний сезон у Харкові, згідно з розпорядженням мера Михайла ДОБКІНА, розпочнеться 13 жовтня.
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