Харків. 13 жовтня. УНІАН. Подача тепла в житлові будинки Харкова призупинена.

Про це повідомляє сайт Харківської міськради з посиланням на головного інженера КП «Харківські теплої мережі» Євгена ЗІНЧЕНКА.

За його даними, станом на 15.30 13 жовтня внутрішньобудинкові мережі опалювання включені в 111 лікувальних установах (70%), 155 дитячих дошкільних установах (86%), 211 школах (83%) і 4 об`єктах культури (4%) міста.

Подача тепла в житлові будинки міста призупинена у зв`язку зі зміною температурного режиму, поінформував Є.ЗІНЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, представники влади напередодні заявили, що опалювальний сезон у Харкові, згідно з розпорядженням мера Михайла ДОБКІНА, розпочнеться 13 жовтня.