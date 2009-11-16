У Києві затримано 4 осіб, які обчистили в Харкові ювелірний магазин
12:15, 16 листопада 2009Харьків
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Всі затримані - безробітні
Харків. 16 листопада. УНІАН. У Києві затримали чотирьох безробітних місцевих жителів, віком 20-22 років, підозрюваних у пограбуванні ювелірного магазину у Харкові.
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, попередньо встановлено, що вони 31 жовтня у Харкові зайшли до приміщення приватного ювелірного магазину і, погрожуючи працівникам магазину фізичною розправою, відібрали ювелірні вироби на загальну суму понад 1 мільйон гривень.
Частину викраденого вилучено.
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