У Києві затримано 4 осіб, які обчистили в Харкові ювелірний магазин

Харків. 16 листопада. УНІАН. У Києві затримали чотирьох безробітних місцевих жителів, віком 20-22 років, підозрюваних у пограбуванні ювелірного магазину у Харкові.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, попередньо встановлено, що вони 31 жовтня у Харкові зайшли до приміщення приватного ювелірного магазину і, погрожуючи працівникам магазину фізичною розправою, відібрали ювелірні вироби на загальну суму понад 1 мільйон гривень.

Частину викраденого вилучено.