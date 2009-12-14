Металіст таки зробив подарунок Ярославському

Харків. 14 грудня. УНІАН. У останньому матчі першого кола (17-й тур) Чемпіонату України з футболу харківський Металіст наніс поразку дніпропетровському Дніпру.

Гра, що проходила у Харкові на оновленому стадіоні, відзначалася надзвичайним напруженням і видовищністю, пише Kharkiv EURO.

Перший тайм поховав надії Дніпра наблизитися до трійки лідерів. Голи в харків’ян забили Джексон 22, 34 (з пенальті) та Рикун (40).

У другому таймі Металіст віддав ініціативу, за що й поплатися: Селезньов (47) і Калініченко (58) максимально скоротили рахунок, і харків’янам великими зусиллями вдалося втримати його - 3:2.

Таким чином, Металіст реабілітувався за програш у попередньому турі київській Оболоні, препіднісши власникові клубу Олександру ЯРОСЛАВСЬКОМУ хоча й запізнілий, та все-таки добрий подарунок (5 грудня – в день матчу – урочисто відкрився стадіон до Євро-2012, і О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ святкував своє 50-річчя). Оглядачі відзначили і велику націленість на перемогу Металіста, і якість гри – це був один з найкращих матчів сезону.

Зігравши 17 матчів, Металіст набрав 35 очок і йде на зимову перерву на третій позиції. Четвертим іде Дніпро, відстаючи від харків’ян уже на 7 очок (28).

Трійка лідерів: Динамо – 42, Шахтар – 40, Металіст – 35.