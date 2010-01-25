Курси валют у банках Харкова

Долара 8,08 - 8,1 грн.

Харків. 25 січня. УНІАН. На 25 січня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк – купівля долара - 8,08 грн. (продаж - 8,13 грн.), євро - 11,5 грн. (11,51 грн.), Базис - 8,08 (8,155), 11,42 (11,65), Реал-банк - 8,1 (8,16), 11,45 (11,6) відповідно, повідомляє Kharkiv EURO. Національний банк України на 25 січня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 800.8400 (на 22 січня – 801.0000) 100 EUR – 1131.9873 (на 22 січня – 1126.5264) 10 RUR – 2.6923 (на 22 січня – 2.6926).

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