Маркевича назвали в числі претендентів на посаду тренера збірної України

Харків. 26 січня. УНІАН. Наставника харківського Металіста Мирона МАРКЕВИЧА названо в числі шести претендентів на посаду головного тренера національної збірної України з футболу, повідомляє Kharkiv EURO.

За словами віце-президента Федерації футболу України, заступника харківського губернатора Сергія Стороженка, нового керманича національної збірної можуть оголосити вже 1 лютого.

«Це питання - перший на порядку денному виконкому ФФУ, який пройде 1 лютого. Чи буде остаточно затверджена чиясь кандидатура? Скажімо так, в процесі дискусії і обговорення думок фахівців питання може бути поставлений на голосування», - скзав Сергій Стороженко.

Стороженко повідомив, що до числа реально обговорюваних кандидатів, про яких активно писала преса, крім Маркевича, входять Калітвінцев, Яковенко, Луческу, Блохін, а також іще один тренер. Ім`я «темної конячки» Стороженко розкрити відмовився, але відзначив, що цей фахівець не є основним фаворитом.