Янукович скасував свій візит до Харкова

Харків. 26 січня. УНІАН. Візит до Харкова кандидата на пост Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, який мав відбутися 27 січня, скасовано.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської обласної організації Партії регіонів, візит скасовано у зв’язку з нарадою в Києві, у якій має брати участь лідер ПР.

Дату поїздки В.ЯНУКОВИЧА до Харкова буде повідомлено пізніше, зазначив представник пре-служби.

Як повідомляв УНІАН, у рамках своєї передвиборчої кампанії В.ЯНУКОВИЧ цього року відвідував Харків - 14 і 20 січня.