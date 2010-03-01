В мешканця Подвірок вилучено 3 кг коноплі
16:01, 01 березня 2010Харьків
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Повідомляє прес-служба міліції
Харків. 1 березня. УНІАН. Правоохоронці Харківщини вилучили у 59-річного мешканця селища Подвірки Дергачівського району 3 кг коноплі.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласної міліції, операція була проведена працівниками Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків Головного управління МВС України в Харківській області спільно зі співробітниками сектору боротьби з незаконним обігом наркотиків Жовтневого райвідділу Харкова та БМОП «Беркут».
За інформацією прес-служби, наркотична речовина знаходилася в подробленому стані.
Вилучене направлено на дослідження. Місце та мета придбання встановлюється.
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