В мешканця Подвірок вилучено 3 кг коноплі

Харків. 1 березня. УНІАН. Правоохоронці Харківщини вилучили у 59-річного мешканця селища Подвірки Дергачівського району 3 кг коноплі.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласної міліції, операція була проведена працівниками Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків Головного управління МВС України в Харківській області спільно зі співробітниками сектору боротьби з незаконним обігом наркотиків Жовтневого райвідділу Харкова та БМОП «Беркут».

За інформацією прес-служби, наркотична речовина знаходилася в подробленому стані.

Вилучене направлено на дослідження. Місце та мета придбання встановлюється.