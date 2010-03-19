Харків студентський «попер» на Табачника

Харків. 19 березня. УНІАН. Студенти харківських вузів і представники молодіжних громадських організацій провели сьогодні у Харкові акцію з вимогами відставки міністра освіти і науки Дмитра ТАБАЧНИКА.

Як передає кореспондент УНІАН, «АнтиТабачна» акція у формі театралізованої вистави «Табачника – на смітник історії!» пройшла в центрі міста на майдані Свободи поблизу приміщення обласної державної адміністрації.

Головний герой вистави міністр Д.ТАБАЧНИК торгував дипломами («Вступ, дипломи – не дорого»), отримував гроші від представника іноземних спецслужб - «людини ФСБ» - за переписування історії та нищення української мови, знущався над вчителькою. Учасники вистави тримали в руках транспаранти з написами: «Школярі і студенти – не піддослідні!», «Геть україножера!».

Організатори дійства пояснювали перехожим і журналістам, що вони ставлять за мету «усунути ТАБАЧНИКА з посади міністра освіти». «Він заявляє про необхідність реформ, які, на наш погляд, повернуть корупцію у вузи, а така людина не має права очолювати міністерство освіти», - сказав один з активістів.

Організатори вистави заявили, що вона «не політична», а проходить на підтримку всеукраїнської акції за зняття з посади Д.ТАБАЧНИКА, і вони готові «їхати в Київ», щоб взяти участь в акції голодування, якщо «ТАБАЧНИК не піде».