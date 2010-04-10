На борту літака Президента Польщі було 88 людей
Одна людина зі списку пасажирів не полетіла
Харків. 10 квітня. УНІАН. На борту літака Президента Польщі Леха Качинського, який розбився сьогодні під російським містом Смоленськ, перебувало 88 осіб.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам у Варшаві прес-секретар Міністерства закордонних справ Польщі Пьотр ПАШКОВСЬКИЙ.
Він зазначив, що у списку пасажирів було 89 осіб, з яких одна особа не вилетіла до Росії.
«На жаль, найбільш правдоподібно, що всі 88 пасажирів, які знаходилися на борту, загинули», - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці у Смоленській області при заходженні на посадку в умовах сильного туману зазнав катастрофи літак Ту-154 Президента Польщі, на борту якого перебували Президент Польщі Л.Качинський і його дружина.
За даними прокуратури РФ, на борту літака перебували 132 особи.