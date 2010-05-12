Фельдман: в Україні - критична ситуація з «соціальним сирітством»

Харків. 12 травня. УНІАН. Народний депутат України (фракція БЮТ) Олександр ФЕЛЬДМАН заявляє, що нині в Україні склалася критична ситуація з «соціальним сирітством», тобто з проблемою дітей, які з соціально-економічних причин не мають належної опіки, турботи і виховання.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, О.ФЕЛЬДМАН підкреслив, що значну частку соціальних сиріт складають діти батьків, які вимушені шукати заробіток за кордоном.

При цьому, зазначив депутат, проблема соціального сирітства в Україні посилюється ще й тим, що особи, які наглядають за дітьми трудових мігрантів, - а це традиційно родичі, знайомі батьків і навіть сусіди, – зазвичай, не можуть захистити права дітей, якщо вони потрапляють у біду або стикаються з труднощами. У зв`язку з цим О.ФЕЛЬДМАН вважає, що без інституту тимчасової опіки і піклування дитина в Україні позбавлена можливості реалізувати свої права.

У цьому контексті в повідомленні наголошується на тому, що сьогодні Верховна Рада України прийняла у першому читанні законопроект (№ 2578) «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо подолання соціального сирітства у сім`ях громадян, які працюють за кордоном)», автором якого є О.ФЕЛЬДМАН.

Зокрема, законопроект передбачає введення інституту тимчасової опіки і піклування над дітьми, батьки яких виїхали на заробітки за кордон, а також розширяються права опікунів і піклувальників, які стають законними представниками інтересів дитини, несуть відповідальність за її життя, здоров`я, фізичний і психічний розвиток.

У повідомленні також підкреслюється, що за даними «Міжнародної організації міграції», за кордоном працюють близько 3 млн. українців, унаслідок чого без батьківської опіки і повноцінної турботи і виховання залишилася дуже велика кількість дітей. При цьому кожен десятий неповнолітній правопорушник в Україні має батьків, які виїхали на заробітки за кордон.