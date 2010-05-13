Завтра на сході - до 26°

Харків. 13 травня. УНІАН. Завтра вночі у західних, Житомирській, Вінницькій, Одеській областях, вдень на більшій частині території України очікуються короткочасні дощі, грози, на крайньому заході вдень місцями сильний дощ.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, у західних областях окремі пориви 15-20 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 10-15°, вдень 19-24°, на півдні та сході до 26°, у західних областях 16-21°; у Карпатах вночі та вдень 5-10° тепла.

У Київській області у п’ятницю очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 19-24°. У Києві температура вночі 12-14°, вдень 21-23°.