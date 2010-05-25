Дебют Маркевича покаже УТ-1

Харків. 25 травня. УНІАН. У вівторок, 25 травня, національна збірна України розпочинає підготовку до фінального турніру Євро-2012 товариським матчем із командою Литви, що відбудеться на харківському стадіоні «Металіст».

Пряму трансляцію цього поєдинку, до речі, першого під керівництвом нового тренерського штабу синьо-жовтих, дивіться на Першому Національному. Її початок − о 19.00.

Прес-служба ФФУ

На знімку: футболісти збіної України під керівництвом Мирона МАРКЕВИЧА на тренувальній базі ФК «Металіст» готуються до матчу зі збірною Литви.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА