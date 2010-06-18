Експерти УЄФА відмітили високу готовність «Металіста» до ігор високого рівня

Харків. 18 червня. УНІАН. 16 і 17 черня представники УЄФА TEAM marketing Джон ПІРС і Ніколас МАРШАЛЛ провели у Харкові чергове інспектування стадіону «Металіст».

Як повідомили конспондентьу УНІАН, у прес-службі ФК «Металіст», команда УЄФА, що знаходиться в Україні з так званим «site visit», перевірила відповідність стадіону і служб клубу вимогам Ліги Європи.

За словами Н.МАРШАЛЛА, інспектори помітили безліч позитивних змін, які лише зміцнюють кондиції стадіону щодо приймання ігор високого рівня.

«Чесно кажучи, ми були готові до цього, тому що переглядали кілька матчів «Металіста» і збірної України на відео, і розуміли, що стадіон, фактично, без проблем приймає матчі подібного рівня. Так що, можна сказати, що багато чого залишилося на незмінному, високому рівні, а щось змінилося згідно з вимогами УЄФА до Євро-2012, і це не може не радувати», - сказав Н.МАРШАЛЛ.

Відповідаючи на запитання, наскільки відрізняються вимоги до стадіонів у Лізі Європи і майбутнього Євро-2012, співрозмовник зазначив, що відмінності досить істотні і передусім вони відносяться до кількісних показників по ЗМІ: місця для камер, коментаторів, преси. «Звичайно, для проведення чемпіонату Європи всі ці показники мають бути збільшені. Ваш стадіон готується саме до чемпіонату Європи, зазначив Н.МАРШАЛЛ, і можна сказати, що проблем з проведенням матчів Ліги Європи ми не очікуємо».

Протягом двох днів інспектори детально вивчали інфраструктуру стадіону і клубу, спілкувалися з персоналом, людьми, які будуть відповідальні за проведення матчів. За словами Н.МАРШАЛЛА, все працює нормально і якихось особливих коректив не знадобиться.

Н.МАРШАЛЛ: «Ми були вражені тим рівнем підготовки, який продемонстрував ваш клуб. На більшості позицій зайняті молоді, амбітні люди, кожен чітко знає свої обов`язки і професійно з ними справляється. Ми були приємно здивовані тим, як оперативно відповідали на наші запитання і реагували на наші зауваження. Квиткова програма, маркетинг, сек`юриті, стюарди та багато іншого - по кожному з напрямків ми поспілкувалися з відповідними службами і були повністю задоволені тим рівнем підготовки, що був продемонстрований. Сьогодні можна сказати, що той рівень, на якому клуб проводить матчі чемпіонату України, повністю відповідає рівню Ліги Європи, тому у нас немає жодного сумніву в цьому плані».

На знімку: стадіон «Металіст».

Фото Андрія КРАВЧЕНКА