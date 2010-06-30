Курси валют у банках Харкова

Долар 7,88 - 7,89

Харків. 30 червня. УНІАН. На 30 червня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 7,8822 (продаж - 7,887 грн.), євро - 9,62 грн. (9,75 грн.), Базис - 7,88 (7,9245), 9,56 (9,66), Реал-банк - 7,89 (7,925), 9,53 (9,7) відповідно. Національний банк України на 30 червня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 790.7000 (на 29 червня – 790.7400) 100 EUR – 964.4959 (на 29 червня – 972.1358) 10 RUR – 2.5347 (на 29 червня – 2.5445)

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