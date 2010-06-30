Харків демонструє високі результати роботи системи ЖКГ

Харків. 30 червня. УНІАН. Харків демонструє високі результати роботи системи житлово-комунального господарства

Як повідомляє сайт Харківської ОДА, про це сказав перший заступник голови облдержадміністрації Володимир БАБАЄВ у ході радіопрограми «Ранковий ексклюзив».

Те, що виїзна колегія Міністерства ЖКГ України проводилася саме в Харкові, вважає заступник губернатора, не є випадковістю.

«Наше місто демонструє досить багато нововведень, і найголовніше те, що вони ефективно працюють в системі ЖКГ. Темою колегії був розгляд та виконання закону «Питна вода України».У Харкові була відзначена найкраща робота «Харківкомуночиствод», були показані Безлюдівські очисні споруди та Диканівські очисні споруди, які привели у захват усіх членів колегії, запрошених керівників обласних житлово-комунальних господарств, а також керівників обласних підрозділів, які займаються водопостачанням і водовідведенням в Україні», - сказав В.БАБАЄВ.