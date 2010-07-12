Парламент ухвалив закон про місцеві вибори

Харків. 12 липня. УНІАН. Верховна рада України ухвалила Закон «Про вибори депутатів Верховної ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів», внесений головою фракції Партії регіонів Олександром ЄФРЕМОВИМ.

Як передає кореспондент УНІАН, за проголосувало 256 із 276, зареєстрованих в сесійній залі депутатів.

Законом передбачено проведення виборів депутатів Верховної ради Криму, обласних, районних, міських, районних у містах рад за змішаною (мажоритарно-пропорційною) системою. При цьому закон враховує особливий конституційний статус обласних і районних рад, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст (частина четверта статті 140 Конституції України).

Згідно із законом, вибори депутатів Верховної ради Криму, обласних, районних, міських, районних у містах рад проводяться за змішаною системою, за якою половина від кількості депутатів (загального складу) відповідної ради обирається за виборчими списками кандидатів у депутати від місцевих організацій політичних партій у багатомандатному виборчому окрузі, межі якого збігаються з межами відповідно Автономної Республіки Крим, області, району, міста, району в місті, а половина від кількості депутатів (загального складу) відповідної ради обирається за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих округах.

Вибори депутатів сільських, селищних рад проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих округах, на які поділяється територія, відповідно села (кількох сіл, жителі яких добровільно об`єдналися у сільську громаду), селища.

Вибори сільських, селищних та міських голів проводяться за мажоритарною системою відносної більшості у єдиному одномандатному виборчому окрузі, межі якого збігаються з межами відповідно села (кількох сіл, жителі яких добровільно об`єдналися у територіальну громаду), селища, міста.

Чергові місцеві вибори призначаються не пізніше, як за 60 днів до дня виборів, а виборчий процес розпочинається за 50 днів до дня чергових місцевих виборів.

Згідно із порядком, запропонованим законом, право висунення кандидатів у депутати Верховної Ради АРК, обласних, районних, міських, районних у містах рад реалізовуватиметься виборцями через місцеві організації політичних партій.

Право висунення кандидатів у депутати сільської, селищної ради та на посаду сільського, селищного голови реалізовуватиметься виборцями через місцеві організації політичних партій та шляхом самовисування.

Право висування кандидата на посаду міського голови реалізовуватиметься виборцями через місцеві організації політичних партій.

Передбачено, що особа може бути висунута кандидатом у депутати, кандидатом на посаду міського голови шляхом висування місцевою організацією (місцевими організаціями) лише однієї партії. Місцева організація партії може висувати лише одного кандидата на посаду міського голови. До того ж кандидата можуть висувати тільки міські організації партій. Самовисуватися можуть кандидати на посади сільських та селищних рад.

Крім того, законом передбачено, що місцева організація партії може висувати кандидатів на місцевих виборах за умови, що дана організація зареєстрована не пізніше, як за 365 днів до дня виборів.

В законі визначено, що чергові вибори 31 жовтня 2010 року проводяться у всіх без винятку сільських, селищних та міських голів, сільських, селищних, міських, районних в місті та обласних рад, крім виборів Київського міського голови, Київської міської ради та Тернопільької обласної ради.