Ціни на Харківщині: щось подешевшало, щось - навпаки

Харків. 12 червня. УНІАН. На споживчому ринку Харківської області у червні спостерігалося подешевшання ряду продуктів харчування. Минулого місяця подешевшали яйця, рис, сало, масло вершкове та інші види молочної продукції, птиця, оселедець.

Серед плодоовочевої продукції істотно подешевшали огірки та помідори закритого ґрунту, капуста, часник.

Водночас, як повідомили УНІАН в облстатуправлінні, подорожчали буряк, морква, картопля - у зв`язку з надходженням у продаж продукції нового врожаю, цитрусові та яблука.

Також виросли ціни на крупи гречані, цукор та сіль, мінеральну воду, скумбрію солону і копчену, рибу живу та охолоджену. Ціни на алкогольні напої, тютюнові вироби виросли більшою мірою за рахунок алкогольних напоїв.

Одяг і взуття подорожчали через підвищення цін на одяг та взуття літнього сезону. Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива стали дорожчими за рахунок зростання вартості скрапленого газу. Серед предметів домашнього вжитку, побутової техніки та поточного утримання житла зросли ціни на синтетичні мийні засоби, посуд та постільну білизну. У сфері відпочинку і культури подорожчали туристсько-екскурсійні послуги, канцелярські товари. Послуги ресторанів і готелів зросли у ціні через подорожчання проживання у пансіонатах на початку сезону літніх відпусток. Різні товари та послуги стали дорожчими, в основному, внаслідок зростання вартості товарів для особистого споживання. Подешевшення транспорту в цілому було зумовлене зниженням цін на бензин.

Загалом, за даними статистики, індекс споживчих цін в Харківській області в червні 2010 року становив 99,9% (по Україні - 99,6%).