Завтра – сесія облради

Харків. 12 липня. УНІАН. У вівторок, 13 липня, відбудеться пленарне засідання LIX сесії Харківської обласної ради V скликання.

Депутати планують розглянути, зокрема, питання про внесення змін до бюджету-2010, у тому числі щодо виділення фінансової допомоги постраждалим районам Чернівецької області.

До порядку денного внесено також питання про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2010 рік, зокрема, у частині погашення заборгованості із заробітної плати, внесків до Пенсійного фонду України, а також про стан зайнятості населення області.