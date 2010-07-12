На Харківщині зібрано 11% ранніх зернових

Харків. 12 липня. УНІАН. В Харківській області зібрано близько 11% врожаю ранніх зернових культур.

Про це повідомляє сайт облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Віталія АЛЕКСЕЙЧУКА.

За його даними, до збирання врожаю приступили практично всі райони області. В основному триває збирання озимої пшениці та гороху. Урожайність ранніх зернових у середньому становить 17,5 центнерів з гектара, в т.ч. озимої пшениці - 19 ц/га.

В.АЛЕКСЕЙЧУК зазначив, що в районах спостерігається суттєва строкатість врожайності: від 10 до 30 ц/га. Зокрема, у Сахновщинському районі врожайність озимої пшениці становить понад 30 ц/га. Погані показники врожайності озимої пшениці в Золочівському, Дергачівському та деяких інших районах.