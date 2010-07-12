У Кернеса поменшало конкурентів?

Харьков 12 июля. УНИАН. Народный депутат - харьковчанин Александр Фельдман и экс-мэр Харькова Владимир Шумилкин, согласно новому закону о местных выборах, потеряли возможность бороться за кресло мэра Харькова на предстоящих местных выборах, если их не выдвинет какая-нибудь партия.

Как передает SQ, об этом заявил информагентству харьковский политолог Владимир Никитин. "Поскольку за ними сейчас не стоит не одна из политических партий, им придется либо отказаться от участия в борьбе, либо срочно выдвигаться от новой политической силы. В этом случае их могут обвинить в политической конъюнктуре", - отметил В.Никитин.

По его словам, закон о местных выборах не позволяет выдвигать кандидатов от общественных организаций, поэтому непонятно, как за кресло мэра будет бороться лидер общественной организации "Харківські сузір`я" Андрей Белогрищенко. В.Никитин также заявил, что, скорее всего, основными участниками выборов мэра Харькова будут Геннадий Кернес (от Партии регионов), Арсен Аваков (от Блока Юлии Тимошенко) и Алла Александровская (от Коммунистической партии).

Справка. Верховная рада (ВР) 10 июля приняла в целом закон "О выборах депутатов ВР Автономной республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов". Закон предполагает, что выборы депутатов ВР Крыма, областных, районных, городских, районных в городах советов проводятся по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе (50% - по спискам политических партий, а 50% - по мажоритарной системе относительного большинства). Выдвигать кандидатов в депутаты могут только политические партии, местные организации которых зарегистрированы не позже, чем за 365 дней до дня выборов. Избирательный процесс будет длиться 50 дней.

Местные выборы назначены на 31 октября 2010 г.

В.Шумилкин в конце июля добровольно покинул пост председателя Харьковской облорганизации партии "Единый центр" , А.Фельдман 24 июля был исключен из партийных рядов ВО "Батьківщина".