Південна залізниця запустить до Євро-2012 швидкісний потяг Харків – Москва

Харків. 13 липня. УНІАН. Наступного року буде запущено перший швидкісний міжнародний потяг сполученням Харків – Москва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні оргкомітету з підготовки та проведення в Харкові фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу сказав начальник територіально-галузевого об’єднання «Південна залізниця» Віктор ОСТАПЧУК.

Він висловив упевненість, що до Харкова на матчі фінальної частини Євро-2012 приїдуть громадяни Російської Федерації, і тому Південна залізниця має налагодити переміщення іноземних громадян територією України «сучасними видами транспорту».

«Ми на 100% відсотків упевнені, що до нас приїдуть росіяни, і ми вже сьогодні з Російською Федерацією, з РЖД вирішуємо, що перший швидкісний міжнародний потяг буде Харків – Москва. Для цього ми вже цього року розпочали роботу, і, я гадаю, що з нового графіка, літнього, наступного року цей потяг піде», - сказав В.ОСТАПЧУК.

Він також нагадав, що Південна залізниця для зручності пасажирів реконструює станції «Козача Лопань» і «Тополі», а також всі платформи на дільниці від Харкова до Козачої Лопані, з установленням на кожній системи навігації, яка буде показувати в режимі реального часу місцезнаходження потягів.

Крім того, В.ОСТАПЧУК додав, що цього року Південна залізниця планує закупити 2 швидкісні потяги подвійного живлення, які зв’яжуть Харків з Полтавою та Києвом.