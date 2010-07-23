Металіст – Динамо 1:2

У харків’ян 4 очки

Харків. 23 липня. УНІАН. З рахунком 1:2 завершився матч 3-го туру Чемпіонату України з футболу між харківським Металістом і київським Динамо. Як передає кореспондент УНІАН, харків’яни першими відкрили рахунок – на 45-й хвилині відзначився Фініньо. У другому таймі, який проходив досить жорстко, кияни відповіли двома м’ячами (Шевченко 55 пен., Гармаш 65). В іншому матчі туру Волинь зіграла унічию з Кривбасом (0:0). Тепер у Динамо 7 очок, Металіста - 4, Кривбаса - 2, Волині - 1 очко. Тур продовжиться завтра матчами (набрані очки): Таврія (0) - Металург Д (4) Арсенал (6) - Севастополь (2) Іллічівець (4) - Дніпро (6) ... і післязавтра Карпати (1) - Металург З (1) Оболонь (1) - Ворскла (3) Шахтар (4) - Зоря (1)

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