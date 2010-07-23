Металіст – Динамо 1:2

22:54, 23 липня 2010
Харьків
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У харків’ян 4 очки

Харків. 23 липня. УНІАН. З рахунком 1:2 завершився матч 3-го туру Чемпіонату України з футболу між харківським Металістом і київським Динамо.

Як передає кореспондент УНІАН, харків’яни першими відкрили рахунок – на 45-й хвилині відзначився Фініньо.

У другому таймі, який проходив досить жорстко, кияни відповіли двома м’ячами (Шевченко 55 пен., Гармаш 65).

В іншому матчі туру Волинь зіграла унічию з Кривбасом (0:0).

Тепер у Динамо 7 очок, Металіста - 4, Кривбаса - 2, Волині - 1 очко.

Тур продовжиться завтра матчами (набрані очки):

Таврія (0) - Металург Д (4)

Арсенал (6) - Севастополь (2)

Іллічівець (4) - Дніпро (6)

... і післязавтра

Карпати (1) - Металург З (1)

Оболонь (1) - Ворскла (3)

Шахтар (4) - Зоря (1)

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