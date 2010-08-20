Вузи не отримали коштів на підготовку гуртожитків до Євро-2012

Харків. 20 серпня. УНІАН. На сьогодні вищі навчальні заклади міст, що прийматимуть Євро-2012, не отримали державних коштів на ремонт старих і будівництво нових студентських гуртожитків.

Про це повідомив УНІАН координатор громадської ініціативи „Студентський захист” Андрій ЧЕРНИХ.

«Національному університету харчових технологій кошти на капітальний ремонт і будівництво гуртожитків не виділялись і не передбачались у кошторисах 2008-2010 років. Національний університет біоресурсів і природокористування України неодноразово звертався до Міністерства фінансів України з проханням виділити кошти на проектування і реконструкцію, але тільки у другому півріччі 2010 року передбачені відповідні кошти. Національний транспортний університет, Донецький національний університет і Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого також не отримали бюджетного фінансування на проведення ремонту у студентських гуртожитках”, - сказав А.ЧЕРНИХ.

За його словами, за власний рахунок вищі навчальні заклади не зможуть забезпечити проведення капітального ремонту та будівництво нових гуртожитків.

«Очевидно, що необхідно оперативно прийняти рішення на рівні уряду щодо виділення фінансування вищим навчальним закладам. У протилежному випадку виші не зможуть провести відповідні роботи і прийняти гостей чемпіонату Євро-2012», – зауважив А.ЧЕРНИХ.

Як повідомляв УНІАН, у червні Кабінет міністрів схвалив Концепцію організації розміщення гостей та учасників фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу. Метою концепції є створення умов для тимчасового проживання учасників, гостей та вболівальників Євро-2012 через розвиток інфраструктури відповідної якості.

Згідно з концепцією, для розміщення учасників та вболівальників у приймаючих чемпіонат містах планується збудувати нові готелі, а також реконструювати і переоснастити вже існуючі. Крім того, передбачається, що учасники і гості Євро-2012 проживатимуть у курортно-рекреаційних закладах, студентських гуртожитках, на річкових та морських круїзних суднах, у закладах сільського туризму.

За попередніми розрахунками, 16 матчів Євро-2012, що відбудуться в Україні, можуть відвідати близько 800 тисяч осіб. Враховуючи, що квота України на квитки чемпіонату становитиме 20% (а на фінальному та півфінальному матчах - 15%), передбачається, що матчі зможуть відвідати понад 640 тисяч іноземних вболівальників.

Крім цього, за вимогами УЄФА, Україна має забезпечити розміщення національної футбольної команди та семи зарубіжних збірних команд-учасниць чемпіонату, офіційних осіб, VIP-гостей, спонсорів, акредитованих професіоналів – суддів, фахівців допінг-контролю, журналістів тощо.

У квітні на той час перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО, відповідаючи на запитання, де селитимуться уболівальники, які не мають великих статків для того, щоб винаймати номери в дорогих готелях, А.ГОЛУБЧЕНКО зазначив, що для вирішення цієї проблеми планується задіяти всі гуртожитки столичних вишів.

Матчі Євро-2012 будуть проведені в Києві, Донецьку, Львові та Харкові.