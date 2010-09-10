Янукович призначив двох нових голів РДА

У Валках і Краснокутську

Харків. 10 вересня. УНІАН. Призначено нових голів двох райдержадміністрацій Харківської області. Як повідомляє сайт облдержадміністрації, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав відповідні Укази про призначення голів Валківської і Краснокутської райдержадміністрацій: головою Валківської РДА став Микола МАЛЯВІН, головою Краснокутської РДА – Віктор ЕЧКЕНКО.

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